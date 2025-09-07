Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

Дорожно-транспортное происшествие с участием фургона и грузовика произошло днем 7 сентября на Калужском шоссе в Новой Москве. По данным РЕН ТВ, авария случилась на 23-м километре трассы.

Телеканал сообщает, что фургон врезался в грузовик, который перевозил песок. Одного человека уже госпитализировали, второй остается зажатым в салоне. На месте работают экстренные службы, сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

