Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 15:09

Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве

Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дорожно-транспортное происшествие с участием фургона и грузовика произошло днем 7 сентября на Калужском шоссе в Новой Москве. По данным РЕН ТВ, авария случилась на 23-м километре трассы.

Телеканал сообщает, что фургон врезался в грузовик, который перевозил песок. Одного человека уже госпитализировали, второй остается зажатым в салоне. На месте работают экстренные службы, сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

Тем временем в Катав-Ивановском округе Челябинской области произошла утечка опасного газа. Известно, что в кювет на 1650-м километре трассы М-5 вылетел водитель автоцистерны с аммиаком.

Ранее в городе Железногорске-Илимском Иркутской области произошло ДТП, в результате которого мужчина на автомобиле сбил двухлетнего ребенка. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

До этого в селе Смоленка Забайкальского края водитель Toyota Vitz совершил намеренный наезд на подростка-мотоциклиста, а затем протащил его по дороге. Человек за рулем мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП
происшествия
аварии
Новая Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван регион, который может стать частью буферной зоны между РФ и Украиной
Слова главы британского генштаба о России удивили журналиста
Россиянина выбрали самым непробиваемым вратарем в НХЛ
Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем
Эрдоган обратился к Пескову в Пекине на турецком языке
Кейт Миддлтон вернула своим волосам родной цвет
В Минобороны РФ назвали преимущество спутниковой группировки армии России
В Венгрии отреагировали на новые удары ВСУ по «Дружбе»
Назван возможный ответ РФ на ввод войск ЕС на Украину до заключения мира
Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии
Сильнейшие подземные толчки потрясли запад Турции
«Русская община» нашла пропавшую девочку в Волгограде: что случилось
Одна из стран Евросоюза собирается переоборудовать станции метро в убежища
Мощный ливень парализовал Сочи
Появилось фото разрушений в здании кабмина Украины после пожара
Премьера Японии назвали жертвой «проклятия рукопожатий» Зеленского
Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве
В Кремле рассказали, как Си Цзиньпин встретил Путина на саммите ШОС
В Минобороны раскрыли цели ударов в Киеве
Патрушев объяснил, почему не верит в подрыв «Северных потоков» украинцами
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.