Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы Два человека пострадали при столкновении автомобиля и мотоциклов в Москве

Два человека пострадали при столкновении автомобиля каршеринга с двумя мотоциклами на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы в своем Telegram-канале. Раненых доставили в больницы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

На проспекте Вернадского у дома 86А произошло столкновение автомобиля каршеринга и двух мотоциклов, в результате чего травмы получили оба водителя мотоциклов, — говорится в сообщении.

