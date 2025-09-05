Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:35

Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы

Два человека пострадали при столкновении автомобиля и мотоциклов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали при столкновении автомобиля каршеринга с двумя мотоциклами на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы в своем Telegram-канале. Раненых доставили в больницы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

На проспекте Вернадского у дома 86А произошло столкновение автомобиля каршеринга и двух мотоциклов, в результате чего травмы получили оба водителя мотоциклов, — говорится в сообщении.

Ранее столкновение грузовика и машины скорой помощи произошло на улице Добролюбова в Курске. По данным управления МЧС, в результате ДТП погиб один человек. Еще четверо получили травмы.

До этого в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован.

На пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни в Москве ранее столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали пять человек, включая двоих детей. Всем раненым незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.

Россия
Москва
аварии
каршеринг
мотоциклы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
МИД Белоруссии отреагировал на задержание шпиона из Польши
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.