04 сентября 2025 в 19:38

В Саратовской области три человека погибли в ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, сообщает региональное ГУ МВД России. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Балашовском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими. По предварительным данным, сегодня в 17:45 вблизи села Репное произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате три участника происшествия погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее на внутреннем кольце КАД в районе съезда на проспект Культуры произошло крупное ДТП с участием двух фур и нескольких легковых автомобилей. Инцидент полностью парализовал движение, образовав многокилометровую пробку.

До этого на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали пять человек, включая двоих детей. Всем раненым незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.

аварии
ДТП
смерти
Саратовская область
