В Саратовской области три человека погибли в ДТП

В Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, сообщает региональное ГУ МВД России. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Балашовском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими. По предварительным данным, сегодня в 17:45 вблизи села Репное произошло столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате три участника происшествия погибли, один человек доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

