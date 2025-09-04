Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками На внутреннем кольце КАД после массового ДТП парализовано движение

На внутреннем кольце КАД в районе съезда на проспект Культуры произошло крупное ДТП с участием двух фур и нескольких легковых машин, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Движение полностью парализовано.

На месте происшествия сформировалась крупная пробка. Водители считают, что ждать придется несколько часов.

Ранее авария с участием самосвала, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на съезде с КАД на Краснофлотское шоссе. Водитель самосвала «Ивеко» не справился с управлением, после чего столкнулся с «Тойотой» и опрокинулся на микроавтобус «Фольксваген», в котором находились дети, две женщины и двое мужчин. Последних зажало в салоне кузовом грузовика. Женщины и дети отделались легким испугом.

До этого сообщалось об аварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Перми. По данным краевой Госавтоинспекции, в результате происшествия водитель и двое пассажиров машины получили смертельные травмы. Инцидент произошел на трассе Троица — Новые Ляды. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. О состоянии водителя большегруза не сообщается.