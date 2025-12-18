Новый год-2026
18 декабря 2025 в 11:26

В Новосибирске появится высокотехнологичный троллейбус, объезжающий пробки

В Новосибирск доставили троллейбус, который способен объезжать пробки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новосибирское предприятие МКП «Горэлектротранспорт» получило из Челябинска троллейбус «Синара-6254», который способен объезжать дорожные заторы и временные разрывы линий, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. По его словам, в течение двух недель транспорт будут тестировать без пассажиров и еще два месяца — с горожанами.

В течение двух недель троллейбус будут обкатывать без пассажиров, после чего он в течение двух месяцев будет перевозить людей. <…> Троллейбус может объезжать дорожные заторы и временные разрывы линий, что значительно повышает гибкость и надежность работы транспорта, — подчеркнул глава города.

По словам Кудрявцева, пока власти определяют маршрут, по которому будет ходить новый троллейбус. Он также обладает увеличенным автономным ходом до 40 километров и может передвигаться без подключения к контактной сети.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет испытания новый российский автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9. Модель отличается повышенной комфортностью и современной планировкой салона.

