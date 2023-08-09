Три человека погибли в ДТП под Пермью При столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Пермью погибли три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Пермью, сообщил РИА Новости источник в краевой Госавтоинспекции. Уточняется, что на месте ДТП проводится проверка.

В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы. По факту автоаварии проводится проверка, — сказал источник в ведомстве.

Госавтоинспекция отмечает, что ДТП произошло на трассе Троица-Новые Ляды, водитель легкового автомобиля ВАЗ 211340 не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По данным журналистов, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. На месте аварии работали следователи. ДТП произошло на 28-м км КАД недалеко от поселка Бугры. Уточняется, что одной из пострадавших оказалась 14-летняя девочка. Все раненые были госпитализированы.

До этого сообщалось, что водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних пассажиров погибли в результате столкновения с фурой на трассе в Тюменской области. Инцидент произошел на 83-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. При этом водитель грузовика не пострадал.