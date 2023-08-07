Водитель с тремя внуками погиб в ДТП в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель легкового автомобиля и три несовершеннолетних пассажира погибли в результате столкновения с фурой на трассе в Тюменской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Инцидент произошел на 83-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. При этом водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Sorento совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Mercedes. В результате аварии погибли 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, и трое его пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет, — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, которые приводит РИА Новости, погибшие подростки являлись внуками водителя легковушки. В настоящее время из-за ДТП частично перекрыто движение по трассе в сторону Тюмени. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автобус детской футбольной команды попал в ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края. По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали двое подростков, один скончался в машине скорой помощи.

Кроме того, 10 человек погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в городе Куляб на юге Таджикистана. Еще 14 человек доставлены в больницу с травмами. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, когда он спускался под уклон. В результате он протаранил несколько легковых машин у рынка, а затем врезался в два дома.