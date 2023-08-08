Водитель «Газели» уснул за рулем и устроил смертельное ДТП в Петербурге Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на КАД в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru. По данным журналистов, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. На месте аварии работают следователи.

По данным 78.ru, авария произошла на 28-м км КАД недалеко от поселка Бугры. Уточняется, что одной из пострадавших оказалась 14-летняя девочка. Все раненые были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних пассажиров погибли в результате столкновения с фурой на трассе в Тюменской области. Инцидент произошел на 83-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. При этом водитель грузовика не пострадал.

До этого сообщалось, что автобус детской футбольной команды попал в ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края. По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали двое подростков, один скончался в машине скорой помощи.

Кроме того, 10 человек погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в городе Куляб на юге Таджикистана. Еще 14 человек доставлены в больницу с травмами. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, когда он спускался под уклон. В результате он протаранил несколько легковых машин у рынка, а затем врезался в два дома.