В Таджикистане 10 человек погибли в ДТП с грузовиком

Фото: Искандар Аминов/Sputnik/РИА Новости

В городе Кулябе на юге Таджикистана 10 человек погибли в ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики. Еще 14 человек доставлены в больницу с травмами.

Десять человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу в результате ДТП в Кулябе, — сказали агентству в комитете.

ДТП произошло накануне вечером. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, когда он спускался под уклон. В результате он протаранил несколько легковых машин у рынка, а затем врезался в дома. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В аварии погибли четыре человека и еще трое получили ранения. В числе пострадавших 16-летняя девушка.

В Тюменской области произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Жертвами ДТП стали водители обоих транспортных средств. Кроме того, пострадал пассажир одного из грузовиков, его состояние оценивается как тяжелое.