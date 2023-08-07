На Кубани грузовик протаранил автобус с детской футбольной командой На Кубани автобус детской футбольной команды попал в ДТП

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Автобус детской футбольной команды попал в ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали двое подростков, один скончался в машине скорой помощи.

В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи, — сказано в публикации.

Авария произошла на автодороге Краснодар — Ейск. Микроавтобус с детьми ехал в столицу региона из Каневского района на соревнования, когда машину протаранил Mitsubishi Fuso. Водитель грузовика, предположительно, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил боковое столкновение.

Ранее в подмосковном Чехове двое подростков на Mitsubishi врезались в лося на дороге, после чего их машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка авто, ее 17-летний друг получил незначительные травмы.

В прокуратуре Московской области уточнили, что по итогам доследственной проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Также сообщалось, что в селе Спасское Нижегородской области женщина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Nissan насмерть сбила 14-летнего подростка, когда въехала в людей на обочине. Мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, его 16-летняя подруга получила различные травмы.