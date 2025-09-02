Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:37

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы

Пять человек пострадали при столкновении машины с автобусом на западе Москвы

Фото: t.me/moscowproc

Пять человек, среди которых двое детей, пострадали при столкновении легковой машины с автобусом на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни, сообщила ТАСС пресс-служба ГУП «Мосгортранс». Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее 22 человека, в том числе дети, пострадали в результате ДТП в Амурской области. Участниками аварии стали рейсовый автобус Iveco и легковой автомобиль Toyota Crown. Уточняется, что три человека находятся в реанимации. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

1 сентября в городе Улан-Удэ Республики Бурятия водитель автомобиля Toyota Celica умышленно наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший 43-летний мужчина был госпитализирован с травмами.

В тот же день электробус насмерть сбил женщину на востоке Москвы. Она переходила улицу по пешеходному переходу и в результате происшествия получила несовместимые с жизнью травмы.

