Электробус насмерть сбил женщину на востоке Москвы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что она пересекала улицу по пешеходному переходу и в результате ДТП получила несовместимые с жизнью травмы.

Водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Ранее на Ленинградском проспекте в Ярославле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и пешехода. Водитель грузовика совершил наезд на пешехода, после чего транспортное средство врезалось в опору освещения и дерево.

Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали обоих участников аварии — как водителя КамАЗа, так и пострадавшего пешехода. По факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента. В результате ДТП движение троллейбусов на данном участке было приостановлено.

До этого на федеральной автодороге Р-257 «Енисей» в Туве лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате два человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести.