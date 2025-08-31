День знаний — 2025
31 августа 2025 в 17:30

Водитель КамАЗа сбил пешехода, а затем протаранил столб и дерево

В Ярославле водитель КамАЗа наехал на пешехода и протаранил столб и дерево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Ленинградском проспекте в Ярославле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и пешехода, сообщает «Вести Ярославль». Водитель грузовика совершил наезд на пешехода, после чего транспортное средство врезалось в опору освещения и дерево.

Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали обоих участников аварии — как водителя КамАЗа, так и пострадавшего пешехода. По факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента. В результате ДТП движение троллейбусов на данном участке было временно приостановлено.

Ранее в городе Бердске Новосибирской области произошла смертельная авария, в которой пострадали шесть человек и один скончался. Там столкнулись Toyota под управлением 55-летней женщины и Honda с 42-летним водителем-мужчиной. Согласно видео, во время столкновения один из пассажиров вылетел из автомобиля.

До этого на федеральной автодороге Р-257 «Енисей» в Туве лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате два человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести, включая одного ребенка. Спасательные службы проводили работы по деблокировке пострадавших.

ДТП
Ярославль
грузовики
происшествия
