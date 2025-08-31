День знаний — 2025
31 августа 2025 в 09:52

Пассажира выбросило из автомобиля при лобовом ДТП под Новосибирском

В лобовом ДТП под Новосибирском пострадали шесть человек и один умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Бердске Новосибирской области в воскресенье, 31 августа, произошла смертельная авария, в которой пострадали шесть человек и один скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Там столкнулись Toyota под управлением 55-летней женщины и Honda с 42-летним водителем-мужчиной. Согласно видео, во время столкновения один из пассажиров вылетел из автомобиля.

«Тойота» двигалась по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Искитима в сторону города Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения, — сказано в сообщении.

Травмы получили водители и пять пассажиров автомобилей, один из которых позже скончался в больнице. Правоохранительные органы выясняют подробности происшествия.

Ранее в Калмыкии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и легкового автомобиля, в результате столкновения погибли три человека и пострадали двое. Авария случилась утром 30 августа на 145-м километре автодороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе. В столкновении участвовали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз Volvo.

ДТП
происшествия
аварии
Новосибирская область
