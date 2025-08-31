Пассажира выбросило из автомобиля при лобовом ДТП под Новосибирском В лобовом ДТП под Новосибирском пострадали шесть человек и один умер

В городе Бердске Новосибирской области в воскресенье, 31 августа, произошла смертельная авария, в которой пострадали шесть человек и один скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Там столкнулись Toyota под управлением 55-летней женщины и Honda с 42-летним водителем-мужчиной. Согласно видео, во время столкновения один из пассажиров вылетел из автомобиля.

«Тойота» двигалась по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Искитима в сторону города Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения, — сказано в сообщении.

Травмы получили водители и пять пассажиров автомобилей, один из которых позже скончался в больнице. Правоохранительные органы выясняют подробности происшествия.

