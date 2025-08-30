Страшное столкновение с бензовозом унесло жизни трех человек Три человека погибли в результате столкновения бензовоза и иномарки в Калмыкии

В Калмыкии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и легкового автомобиля, в результате столкновения погибли три человека и пострадали двое, сообщает МВД по республике. Авария случилась в субботу утром на 145-м километре автодороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе. В столкновении участвовали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз Volvo.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota, один из них — несовершеннолетний. В медицинское учреждение доставлены два пассажира этого же автомобиля, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 100-го километра Московской кольцевой автодороги. Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы, движение в районе аварии затруднено на 2,7 километра.

В Волгоградской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В Киквидзенском районе 17-летний подросток погиб и еще трое пострадали. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

До этого на федеральной автодороге Р-257 «Енисей» в Туве лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате два человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести, включая одного ребенка. Спасательные службы проводили работы по деблокировке пострадавших.