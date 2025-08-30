День знаний — 2025
30 августа 2025 в 15:17

Массовое ДТП частично парализовало движение на МКАД

Три автомобиля столкнулись на 100-м километре МКАД

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 100-го километра МКАД, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы. По информации ведомства, движение в районе ДТП затруднено на 2,7 километра.

На внешней стороне 100-го км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. <…> Движение затруднено на 2,7 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Ранее один 17-летний подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области. Трагедия произошла в Киквидзенском районе. 25-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

До этого стало известно, что на 840-м километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей» в Туве лоб в лоб столкнулись две машины, в результате чего два человека погибли и шестеро получили травмы. Среди пострадавших числится один ребенок. Спасателям пришлось проводить работы по деблокировке.

