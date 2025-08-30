Под Волгоградом трагически погиб подросток и еще три пострадали

Один 17-летний подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщает региональная прокуратура. По ее данным, вечером 29 августа водитель автомобиля Lifan не справился с управлением, машину вынесло в кювет, и она перевернулась.

В результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места ДТП госпитализированы девочки 17 и 15 лет, 16-летний мальчик, также следовавшие в автомобиле в качестве пассажиров, — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки. Законность принятого по ее итогам решения также будет проверена надзорным органом.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель каршеринга не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на бордюрный камень и перевернулось. После этого автомобиль загорелся. Погибли два человека — водитель арендованного автомобиля и пассажирка.

До этого на федеральной автодороге Р-257 в Туве зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии два человека погибли и шестеро получили повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших один несовершеннолетний ребенок.