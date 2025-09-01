Водитель умышленно сбил мужчину на зебре и скрылся В Улан-Удэ водитель наехал на пешехода и сбежал с места ДТП

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия водитель автомобиля Toyota Celica умышленно наехал на пешехода и скрылся с места ДТП, передает Telegram-канал Babr Mash. Пострадавший 43-летний мужчина был госпитализирован с травмами.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Смолина. На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки, заметив пешехода на переходе, сначала затормозил, однако затем резко набрал скорость и совершил наезд. После этого автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

Ранее электробус насмерть сбил женщину на востоке Москвы. Она переходила улицу по пешеходному переходу и в результате происшествия получила несовместимые с жизнью травмы.

До этого в городе Бердске Новосибирской области в воскресенье, 31 августа, произошла смертельная авария, в которой пострадали шесть человек и один скончался. Там столкнулись Toyota под управлением 55-летней женщины и Honda с 42-летним водителем-мужчиной. Согласно видео, во время столкновения один из пассажиров вылетел из автомобиля.