Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом После ДТП под Благовещенском госпитализированы 22 человека

В результате ДТП в Амурской области травмы получили 22 человека, в том числе дети, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Участниками аварии стали рейсовый автобус Iveco и легковой автомобиль Toyota Crown.

14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. <…> Четыре человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших четверо детей. Они транспортированы в Детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, — говорится в сообщении.

Три человека находятся в реанимации. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, добавили в ведомстве.

Следователи тем временем завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

