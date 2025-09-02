Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 10:20

Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

После ДТП под Благовещенском госпитализированы 22 человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП в Амурской области травмы получили 22 человека, в том числе дети, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Участниками аварии стали рейсовый автобус Iveco и легковой автомобиль Toyota Crown.

14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу. <…> Четыре человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших четверо детей. Они транспортированы в Детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, — говорится в сообщении.

Три человека находятся в реанимации. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, добавили в ведомстве.

Следователи тем временем завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

До этого в городе Улан-Удэ Республики Бурятия водитель автомобиля Toyota Celica умышленно наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший 43-летний мужчина был госпитализирован с травмами.

ДТП
происшествия
дети
Амурская область
