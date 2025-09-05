Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией В Курске один человек погиб и четверо пострадали в ДТП со скорой и грузовиком

Столкновение грузовика и машины скорой помощи произошло на улице Добролюбова в Курске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Курской области. По данным ведомства, в результате погиб один человек. Еще четверо получили травмы.

По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля DAF и автомобиля скорой помощи УАЗ. В результате ДТП пострадали пять человек, один из которых погиб, — заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий смертельной аварии были привлечены группировка сил и средств в составе 20 человек и шести единиц техники. Из них от ведомства — семь человек и две единицы техники. По данным управления МВД России по региону, после удара автомобиль DAF врезался в припаркованную машину Opel. По факту произошедшего проводится проверка.

