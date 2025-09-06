Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 17:57

Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка-самокатчика под Иркутском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В городе Железногорск-Илимский Иркутской области произошло ДТП, в результате которого мужчина на автомобиле сбил двухлетнего ребенка. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале областной Госавтоинспекции. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

44-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь от 6-го квартала в сторону улицы Стородубова, не заметил двухлетнего мальчика на самокате, который стоял на обочине, и допустил на него наезд, — говорится в сообщении.

В кадре зафиксирован момент, когда маленький ребенок на детском самокате оказался у края проезжей части. В этот же момент из-за поворота появился автомобиль. После столкновения водитель остановился, и к машине подбежал взрослый человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали произошедшего ДТП. Ведется тщательное расследование.

Ранее двое подростков на электросамокате выехали на встречную полосу на проспекте Мира в Москве, создавая угрозу ДТП. Видео их опасной поездки вызвало возмущение в социальных сетях.

Иркутск
ДТП
дети
водители
самокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны детали прошения Митволя о помиловании
Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега
В США предупредили Европу об опасной стратегии против России
«Важно сказать»: Зеленскому раскрыли глаза на позицию России по Украине
Названо условие, при котором Европа согласится ввести войска на Украину
В Госдуме отреагировали на появление мемов про мессенджер Max
Новый российский багги «Штурм» прошел испытания
Российская чиновница сравнила население с тараканами
В России создадут официальный список блюд русской кухни: войдет ли борщ?
Банк заменил сотрудницу на ИИ, который она обучила
Семьи из 12 регионов России удостоились ордена «Родительская слава»
Попытка девушек потушить горящее масло водой попала на видео
Экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» задержана за финансирование терроризма
Кровавая луна откроет коридор затмений: когда наступит, где можно наблюдать
Генерал раскрыл, как Россия ответит на ввод 50 тысяч бойцов ЕС на Украину
Мощную авиабомбу нашли рядом с железной дорогой Москва — Петербург
Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка-самокатчика под Иркутском
Захарова сравнила подходы России и Запада к развитию АТР
Чемпион мира по тхэквондо оказался членом банды вымогателей
Путин наградил Долину орденом «За заслуги перед Отечеством»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.