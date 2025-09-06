Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка-самокатчика под Иркутском

В городе Железногорск-Илимский Иркутской области произошло ДТП, в результате которого мужчина на автомобиле сбил двухлетнего ребенка. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале областной Госавтоинспекции. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

44-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь от 6-го квартала в сторону улицы Стородубова, не заметил двухлетнего мальчика на самокате, который стоял на обочине, и допустил на него наезд, — говорится в сообщении.

В кадре зафиксирован момент, когда маленький ребенок на детском самокате оказался у края проезжей части. В этот же момент из-за поворота появился автомобиль. После столкновения водитель остановился, и к машине подбежал взрослый человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали произошедшего ДТП. Ведется тщательное расследование.

Ранее двое подростков на электросамокате выехали на встречную полосу на проспекте Мира в Москве, создавая угрозу ДТП. Видео их опасной поездки вызвало возмущение в социальных сетях.