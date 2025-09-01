День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 19:09

Два подростка пронеслись на самокате по автомобильной встречке

В Москве двое подростков на самокате выехали на встречную полосу движения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инцидент произошел на проспекте Мира в Москве, где двое подростков на одном электросамокате выехали на встречную полосу, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Молодые люди двигались навстречу интенсивному потоку машин, создавая реальную угрозу дорожно-транспортного происшествия.

Видео опасной поездки быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди пользователей. Очевидцы выразили надежду, что подростки благополучно добрались до цели, но не избежали серьезного разговора с родителями.

В ГИБДД на данный момент никак не прокомментировали данный случай. Нарушения правил движения на электросамокатах остаются серьезной проблемой для столичных властей и часто приводят к авариям с тяжелыми последствиями.

Ранее в Москве выявили нарушение ПДД пятью подростками, которые перемещались на одном арендованном самокате по тротуару на улице Зои и Александра Космодемьянских, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Факт был установлен в ходе мониторинга информации в социальных сетях.

самокаты
Москва
дороги
машины
