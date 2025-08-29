В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф

В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф ГАИ: ехавшие впятером на самокате подростки оштрафованы на 800 рублей

В Москве выявили нарушение ПДД пятью подростками, которые перемещались на одном арендованном самокате по тротуару на улице Зои и Александра Космодемьянских, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Факт был установлен в ходе мониторинга информации в Сети.

По данным ведомства, двое подростков привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения» с назначением штрафа в размере 800 рублей каждый.

Трое несовершеннолетних на момент правонарушения возраста привлечения к административной ответственности не достигли. Материалы в отношении их родителей направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в ГИБДД. Дело рассматривается по «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в стране полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным. Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.