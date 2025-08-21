Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 11:13

В России хотят установить полный запрет на прокат электросамокатов

Депутат Миронов предложил запретить прокат электросамокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в стране полный запрет на аренду электросамокатов, передает ТАСС. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным. Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.

По мнению депутата, текущие ограничения скорости и правила движения не учитывают реальные риски, с которыми сталкиваются пешеходы. Он отметил, что запрет на прокат электросамокатов существенно снизит риск, связанный с массовым использованием арендованных устройств.

Реализация подхода позволит гармонизировать городское пространство с безусловным приоритетом безопасности пешеходов и участников дорожного движения, установив необходимый баланс без компромиссов, угрожающих жизни и здоровью, — заключил Миронов.

Ранее автоюрист Сергей Радько предложил приравнять средства индивидуальной мобильности (СИМ) к автомобилям для введения ОСАГО на электросамокаты. Эксперт заявил, что считает это обоснованным шагом из-за растущего числа ДТП с участием самокатов, где чаще всего страдают сами пользователи.

