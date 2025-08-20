Юрист призвал приравнять СИМ к автомобилям для введения ОСАГО

Автоюрист Сергей Радько в разговоре с «Москвой 24» предложил приравнять средства индивидуальной мобильности (СИМ) к автомобилям при введении ОСАГО для самокатов. Это заявление прозвучало на фоне инициативы главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который предложил ввести долгосрочное страхование жизни пользователей СИМ.

Введение аналога ОСАГО для СИМ – вполне логичная идея, так как сегодня происходит все больше происшествий с участием электронных самокатов. При этом чаще всего вред получают сами самокатчики: среди пострадавших и погибших их больше. С другой стороны, тут не совсем понятен механизм реализации инициативы, – поделился своим мнением Радько.

Радько отметил, что кикшеринговые сервисы уже покупают полисы на свои самокаты, однако для частных пользователей такой системы не существует. Он добавил, что самокаты являются транспортными средствами, а случаи с участием пешеходов попадают под понятие «ДТП», требуя привлечения сотрудников ГАИ и оформления документов.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.