Авария с УАЗом под Петербургом унесла жизнь пенсионера

Авария с УАЗом под Петербургом унесла жизнь пенсионера Водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера в Ленинградской области

В Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера, пишет «Мойка78» со ссылкой на ГУ МВД России. Смертельная авария случилась вечером в деревне Дятлицы.

ДТП произошло в момент, когда пожилой мужчина переходил проезжую часть по освещенному участку нерегулируемого перехода. Пенсионер попал под колеса на девятом километре дороги Анташи — Ропша — Красное Село.

Его госпитализировали, однако он скончался в больнице. По факту аварии началась проверка.

Ранее в Волгодонске Ростовской области автомобиль насмерть сбил двух подростков на электросамокате. Девочки скончались на месте до приезда скорой.

До этого подросток без водительских прав сел за руль легковушки и сбил пенсионерку 1953 года рождения в Кемеровской области. ДТП произошло в Прокопьевске на Российской улице.