Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:03

Авария с УАЗом под Петербургом унесла жизнь пенсионера

Водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера в Ленинградской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера, пишет «Мойка78» со ссылкой на ГУ МВД России. Смертельная авария случилась вечером в деревне Дятлицы.

ДТП произошло в момент, когда пожилой мужчина переходил проезжую часть по освещенному участку нерегулируемого перехода. Пенсионер попал под колеса на девятом километре дороги Анташи — Ропша — Красное Село.

Его госпитализировали, однако он скончался в больнице. По факту аварии началась проверка.

Ранее в Волгодонске Ростовской области автомобиль насмерть сбил двух подростков на электросамокате. Девочки скончались на месте до приезда скорой.

До этого подросток без водительских прав сел за руль легковушки и сбил пенсионерку 1953 года рождения в Кемеровской области. ДТП произошло в Прокопьевске на Российской улице.

ДТП
пенсионеры
водители
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.