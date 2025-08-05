Подросток без прав на скорости сбил пенсионерку в Кузбассе

Подросток без прав на скорости сбил пенсионерку в Кузбассе

Подросток без водительских прав сел за руль легковушки и сбил пенсионерку 1953 года рождения в Кемеровской области, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса. ДТП произошло в Прокопьевске на Российской улице.

17-летний водитель без прав на незарегистрированном автомобиле при обгоне не справился с управлением и совершил наезд на пенсионерку, переходившую дорогу. Составлены административные протоколы по нарушениям, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в машине также находилась группа подростков. В результате наезда женщина получила тяжелые травмы. Ей предстоит пройти стационарное лечение.

Ранее в Бурятии 15-летний подросток за рулем питбайка сбил 73-летнюю женщину. ДТП произошло во дворе на улице Пушкина. Юноша без водительских прав скрылся с места аварии, однако позже его задержали.