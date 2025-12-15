Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Юрист раскрыл, чем грозит переход дороги в неположенном месте

Юрист Салкин: переход дороги в неположенном месте грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Переход через дорогу в неположенном месте может привести к штрафу, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, пешеход обязан пересекать проезжую часть исключительно в разрешенных для этого местах.

По ПДД человек обязан переходить дорогу по пешеходному переходу, на перекрестках или в специально разрешенных местах, а если переход есть в зоне видимости — пользоваться именно им. Переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора считается нарушением правил дорожного движения. За такое нарушение по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей, — предупредил Салкин.

Ранее член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина Валентина Бачурина заявила, что водители, пользующиеся навигатором на телефоне, должны планировать маршрут до начала движения. По ее словам, использование смартфона за рулем будет считаться нарушением ПДД и повлечет за собой штраф.

Юрист Полина Денисова ранее заявила, что за парковку в зеленой зоне могут оштрафовать на крупную сумму. По ее словам, визуальное отсутствие растений не освобождает от запрета на стоянку.

штрафы
ПДД
россияне
юристы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
