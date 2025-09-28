Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 08:30

Водитель элитного авто не пережил столкновение со столбом

В Новосибирске водитель Mercedes погиб после столкновения со столбом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске в ночь на 28 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель автомобиля Mercedes, сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ. 49-летний мужчина не справился с управлением и врезался в световую опору.

Водитель автомобиля Mersedes от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, еще трое пассажиров (две женщины и мужчина) доставлены в больницу, возраст и характер травм уточняется, — сказали в ГАИ.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами на большой скорости столкнулся с остановкой общественного транспорта. Сотрудники ГАИ, работавшие на месте, предварительно установили, что причиной аварии могла стать невнимательность водителя. По одной из версий, он мог не использовать ручной тормоз.

В Кемеровской области подросток на автомобиле Renault Logan не справился с управлением и врезался в опору освещения. ДТП произошло в ночное время на Грузовой улице. В салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних пассажиров. Все трое подростков покинули место происшествия, после чего самостоятельно обратились за медицинской помощью. У пассажиров диагностировали черепно-мозговые травмы, а также многочисленные ушибы и ссадины. Водитель также получил травмы.

