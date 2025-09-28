Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 09:09

В Бурятии автобус с 13 пассажирами съехал в кювет и перевернулся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии рейсовый автобус с 13 пассажирами съехал в кювет и перевернулся, сообщает прокуратура республики. В результате инцидента пострадали два человека. Авария произошла 28 сентября примерно в 10:00 по местному времени (5:00 мск). Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Предварительно: водитель рейсового автомобиля Toyota Hice совершил съезд в кювет и опрокидывание. В автобусе находились 13 пассажиров. Детей не было. Медицинская помощь оказана двум пассажирам, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Башкирии произошло опрокидывание школьного автобуса, в результате чего пострадал один подросток. В салоне транспортного средства находились водитель, сопровождающий и трое учащихся девятых классов. По информации ГАИ, авария случилась на пятом километре автодороги Казангулово — Соколовка. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и перевернулся.

В Перми произошел пожар в автобусе, возвращавшемся в парк. Водитель не смог самостоятельно потушить огонь. Пострадавших в инциденте не было, проводится расследование.

автобусы
ДТП
Бурятия
пассажиры
аварии
