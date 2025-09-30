Пьяная дочь главаря ОПГ Цапка протаранила на Mercedes жилой дом

Telegram-канал Mash сообщает, что дочь криминального авторитета Сергея Цапка устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом. По данным источника, девушка, находившаяся за рулем люксового Mercedes AMG GT 63S, в ночь на 28 сентября протаранила частный дом, проломив стену и повредив крышу.

Как отметили в канале, в салоне автомобиля вместе с дочерью главы кущевской ОПГ находился, предположительно, сын прокурора Таганрога. По свидетельствам очевидцев, девушка была пьяна и вела себя агрессивно, угрожала сотрудникам ГИБДД и обещала им увольнения. В результате ДТП никто не пострадал, хозяева дома в момент происшествия находились в гостях, уточняют авторы канала.

Организованная преступная группа под руководством Сергея Цапка совершала преступления в станице Кущевской Краснодарского края в период 1990-х и 2000-х годов. Банда известна благодаря серии жестоких убийств, включая массовое убийство 12 человек, в том числе детей, в 2010 году. После раскрытия преступлений члены группировки были осуждены на пожизненный срок. Главарь ОПГ скончался от инсульта, не дождавшись рассмотрения своей апелляции в Верховном суде России.

