01 октября 2025 в 20:03

Лихач на огромной скорости насмерть сбил мать с ребенком

В Башкирии молодой водитель насмерть сбил женщину с пятилетней девочкой

Фото: t.me/bash_gibdd

В Башкирии 20-летний водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу с пятилетней дочерью, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, водитель был трезв. Кроме того, его автомобиль совершил наезд на местный магазин.

20-летний местный житель за рулем Lada Priora на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком с последующим наездом на местный магазин, — сообщили в пресс-службе.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Ее пятилетняя дочка находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Ранее на трассе М4 «Дон» в Ростовской области внедорожник Land Rover врезался в припаркованный грузовик Mercedes-Benz. Погибли трое, среди них 10-летний ребенок и двое взрослых мужчин.

До этого нетрезвый мужчина за рулем Lexus протаранил детский сад в Химках. Сотрудники учреждения и дети не пострадали. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

ДТП
аварии
Башкортостан
машины
пешеходы
