Пятилетний мальчик сгорел на глазах у матери во время лечения СДВГ

Пятилетний мальчик сгорел на глазах у матери во время лечения СДВГ В США пятилетний ребенок сгорел в барокамере во время лечения СДВГ

Пятилетний мальчик погиб в результате возгорания в кислородной барокамере во время лечения СДВГ в американском штате Мичиган, сообщает газета Mirror. По словам прокурора Даны Нессел, трагедия произошла мгновенно — одна искра спровоцировала пожар, ставший фатальным для ребенка, который сгорел заживо на глазах у матери.

Маленький мальчик сгорел заживо на глазах у своей матери во время прохождения лечения СДВГ в кислородной барокамере, — говорится в публикации.

Ранее в Боровске Калужской области при возгорании в жилом помещении погибли трое несовершеннолетних и один взрослый. Чрезвычайное происшествие произошло в доме, расположенном на улице Петра Шувалова. Причины и подробности инцидента в настоящее время выясняются сотрудниками оперативных служб и правоохранительных ведомств.

Кроме того, прокуратура Архангельской области и Ненецкого АО проводит доследственную проверку в связи с возгоранием в жилом доме поселка Североонежский, где были обнаружены тела детей. Во время пожара погибли два ребенка в возрасте двух и трех лет, уточнили в ведомстве.