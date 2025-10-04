Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Если вы еще не пробовали осетинские пироги, вы многое потеряли! Фыдджын — это не просто пирог с мясом, это настоящая легенда кавказской кухни. Представьте: тончайшее, почти прозрачное тесто и сочная ароматная начинка из рубленого мяса с пряностями. В отличие от его «собратьев», фыдджын обычно делают открытым, что позволяет мясу идеально пропечься и сохранить весь сок. Этот пирог — не просто еда, а часть осетинской культуры, его традиционно готовят к праздничному столу. Однажды попробовав настоящий фыдджын, вы поймете, что до этого вы просто не знали, каким на самом деле может быть мясной пирог!

Для теста нам понадобится: 500 г муки, 1 стакан кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соды. Для начинки: 500 г говядины или баранины, 2 крупные луковицы, 3 зубчика чеснока, соль, черный перец, смесь сушеных трав (чабер, кинза), 50 мл мясного бульона. Мясо промойте и мелко порубите ножом — именно рубленое мясо дает ту самую текстуру! Лук нарежьте мелкими кубиками и смешайте с мясом. Добавьте специи и давленый чеснок. В муку введите соль, сахар и соду, влейте кефир и замесите крутое тесто. Разделите его на две части — одна чуть больше. Большую часть раскатайте в круг, выложите на противень. Равномерно распределите начинку, оставляя края. Накройте второй лепешкой, защипните края. Сделайте небольшое отверстие в центре для выхода пара. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут. За 10 минут до готовности аккуратно влейте в отверстие бульон — это сделает начинку еще сочнее. Подавайте горячим!

