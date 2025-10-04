Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО Нейрохирург Свистов: травмы бойцов на СВО стали новыми для военной медицины

Ранения, получаемые бойцами в зоне проведения специальной военной операции, существенно отличаются от известных медицине по опыту прошлых конфликтов, заявил главный нейрохирург Министерства обороны России Дмитрий Свистов. По его словам, которые приводит ТАСС, вся привычная медикам статистика претерпела значительные изменения.

С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась. Потому что вся та статистика, к которой мы привыкли, <...> претерпела существенные изменения, — сказал Свистов.

Так, на СВО куда чаще встречаются повреждения сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Как объяснил Свистов, такие травмы среди бойцов вызывает применяемое на поле боя оружие, в частности высокоэнергетические снаряды.

Вместе с этим Свистов отметил, что нейрохирургическую помощь участникам СВО удалось улучшить на всех этапах лечения, что помогает снизить инвалидность. По его словам, теперь операции выполняют специально подготовленные нейрохирурги на передовых этапах медицинской помощи.