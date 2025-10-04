Секреты снижения инвалидности на СВО раскрыл главный нейрохирург Минобороны Нейрохирург МО Свистов сообщил о снижении инвалидности на СВО после ранений

Нейрохирургическую помощь бойцам СВО удалось улучшить на всех этапах лечения, что помогает снизить инвалидность, сообщил ТАСС главный нейрохирург Минобороны РФ Дмитрий Свистов. По его словам, теперь операции выполняют специально подготовленные нейрохирурги на передовых этапах медицинской помощи.

Мы стараемся довести до каждого нейрохирурга необходимость выполнения операций в строгом соответствии с указаниями по военно-полевой нейрохирургии, и дефектов и ошибок стало гораздо меньше. За счет этого увеличивается выживаемость, уменьшается степень инвалидизации, — объяснил специалист.

Свистов добавил, что благодаря такому подходу врачи могут раньше приступать к реконструктивно-восстановительным операциям. Это позволяет сократить число бойцов, которым впоследствии потребуется подобное вмешательство.

Ранее военврач группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ с позывным Чомба сообщил, что российскому бойцу извлекли из шеи осколок мины в зоне СВО. Он отметил, что операция прошла успешно, и раненого удалось эвакуировать без аппарата ИВЛ.