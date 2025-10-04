Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 15:24

Секреты снижения инвалидности на СВО раскрыл главный нейрохирург Минобороны

Нейрохирург МО Свистов сообщил о снижении инвалидности на СВО после ранений

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Нейрохирургическую помощь бойцам СВО удалось улучшить на всех этапах лечения, что помогает снизить инвалидность, сообщил ТАСС главный нейрохирург Минобороны РФ Дмитрий Свистов. По его словам, теперь операции выполняют специально подготовленные нейрохирурги на передовых этапах медицинской помощи.

Мы стараемся довести до каждого нейрохирурга необходимость выполнения операций в строгом соответствии с указаниями по военно-полевой нейрохирургии, и дефектов и ошибок стало гораздо меньше. За счет этого увеличивается выживаемость, уменьшается степень инвалидизации, — объяснил специалист.

Свистов добавил, что благодаря такому подходу врачи могут раньше приступать к реконструктивно-восстановительным операциям. Это позволяет сократить число бойцов, которым впоследствии потребуется подобное вмешательство.

Ранее военврач группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ с позывным Чомба сообщил, что российскому бойцу извлекли из шеи осколок мины в зоне СВО. Он отметил, что операция прошла успешно, и раненого удалось эвакуировать без аппарата ИВЛ.

операции
нейрохирургия
Минобороны
военные
СВО
инвалиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ДНР помог СБУ и отправился в тюрьму на 15 лет
В Вашингтоне начали радикальный пересмотр политики в НАТО
Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ
Появилась неожиданная информация о третьей туристке у вулкана Вилючинский
Тело инвалида в маске для снорклинга выловили у берегов Антальи
Венгрия пригрозила Евросоюзу судом из-за права вето
Названа вероятная причина срыва туристов со склона вулкана на Камчатке
Тысячи британцев остались без света из-за крупного катаклизма
Алкоголь, мечты о детях, мнение об СВО: как живет актер Никита Ефремов
Секреты снижения инвалидности на СВО раскрыл главный нейрохирург Минобороны
«Противник понял»: стало известно о бегстве ВСУ из Красного Лимана
В Сирии объявлен день тишины перед выборами в Народный совет
Ростовская область под огнем, лавина дронов: как ВСУ атакуют РФ 4 октября
Дмитрий Маликов рассказал, какую пользу могут принести его двойники
«Побойся бога»: Панин попросил Галкина одуматься из-за гастролей на Кипре
В США описали возможную модель соглашения по Украине
На Камчатке среди сорвавшихся туристов оказался один погибший
«В школе гнобят»: стали известны подробности об убитой в Якутске семье
Порывистые ветра и холод до -3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Новый мост через Москву-реку получил «космическое» название
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.