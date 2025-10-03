Солдату с разорванным миной горлом сделали уникальную операцию на СВО Военврач Чомба рассказал, что бойцу извлекли из шеи осколок мины на СВО

Российскому бойцу извлекли из шеи осколок мины в зоне СВО, рассказал РИА Новости военврач группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ с позывным Чомба. Он отметил, что операция прошла успешно, и раненого удалось эвакуировать без аппарата ИВЛ.

Мина рядом взорвалась, и колпак от мины прямо прилетел в шею, трахею перебило ему. Мы доставали этот осколок. Такое, конечно, в мирное время вряд ли когда-нибудь мне пришлось бы доставать, — подчеркнул Чомба.

Врач добавил, что за время участия в СВО его хирургические навыки заметно выросли. Военные медики начали выполнять больше операций под местной анестезией.

От операции к операции опыт, конечно, у меня прогрессирует. Я думаю, что я буду полезен, когда вернусь, — отметил Чомба.

Ранее медики группировки войск «Днепр» спасли жизнь военнослужащего, потерявшего четыре литра крови. Врач группировки с позывным Питер отметил, что бойцу успешно провели уникальную хирургическую операцию. Он подчеркнул, что все сделали «на совесть».

Между тем медики реанимировали переставшего дышать ветерана спецоперации на борту самолета, летевшего из Красноярска в Москву. За спасение военнослужащего награды получили начальник отдела Минздрава региона Ольга Рахманкулова и невролог из Зеленогорска Галина Чепрасова.