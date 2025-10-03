Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 19:58

Солдату с разорванным миной горлом сделали уникальную операцию на СВО

Военврач Чомба рассказал, что бойцу извлекли из шеи осколок мины на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому бойцу извлекли из шеи осколок мины в зоне СВО, рассказал РИА Новости военврач группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ с позывным Чомба. Он отметил, что операция прошла успешно, и раненого удалось эвакуировать без аппарата ИВЛ.

Мина рядом взорвалась, и колпак от мины прямо прилетел в шею, трахею перебило ему. Мы доставали этот осколок. Такое, конечно, в мирное время вряд ли когда-нибудь мне пришлось бы доставать, — подчеркнул Чомба.

Врач добавил, что за время участия в СВО его хирургические навыки заметно выросли. Военные медики начали выполнять больше операций под местной анестезией.

От операции к операции опыт, конечно, у меня прогрессирует. Я думаю, что я буду полезен, когда вернусь, — отметил Чомба.

Ранее медики группировки войск «Днепр» спасли жизнь военнослужащего, потерявшего четыре литра крови. Врач группировки с позывным Питер отметил, что бойцу успешно провели уникальную хирургическую операцию. Он подчеркнул, что все сделали «на совесть».

Между тем медики реанимировали переставшего дышать ветерана спецоперации на борту самолета, летевшего из Красноярска в Москву. За спасение военнослужащего награды получили начальник отдела Минздрава региона Ольга Рахманкулова и невролог из Зеленогорска Галина Чепрасова.

операции
СВО
военные
мины
врачи
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске
Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня
Россиянка прошла собеседование на работу и лишилась телефона
Москву накрыл неожиданный туристический бум из-за рубежа
Названо число убитых после атаки США по нарко-кораблю
Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7
В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки
В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов
Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом
Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году
Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.