Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву

Медики реанимировали переставшего дышать ветерана военной спецоперации на борту самолета, пишет KP.RU. За спасение военнослужащего награды получили начальник отдела Минздрава региона Ольга Рахманкулова и невролог из Зеленогорска Галина Чепрасова.
Во время рейса Красноярск — Москва бойцу внезапно стало плохо, после чего экипаж обратился за помощью. Откликнулись двое медиков, которые около получаса стабилизировали состояние мужчины.
Ветерану ввели необходимые препараты и провели сердечно-легочную реанимацию. У пассажира произошла остановка дыхания, однако медикам удалось вернуть его к жизни.
Ранее медики группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ спасли жизнь военнослужащего, потерявшего четыре литра крови. Врач группировки с позывным Питер отметил, что бойцу успешно провели уникальную хирургическую операцию. Он подчеркнул, что все сделали «на совесть».
Между тем стало известно, что младший сержант из Ярославля Валерий Богатов с позывным Богатик во время выполнения боевой задачи в ЛНР вызвал огонь на себя, чтобы спасти товарища, после чего пропал без вести. В апреле 2024 года мужчина вместе со своим подразделением выдвинулся в район Балка Журавка. Минобороны России эту информацию не комментировало.