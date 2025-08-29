День знаний — 2025
29 августа 2025 в 09:26

Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови

Медики «Днепра» спасли жизнь потерявшему четыре литра крови военному

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России спали жизнь военнослужащего, потерявшего четыре литра крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача группировки с позывным Питер. По его словам, бойцу успешно провели уникальную хирургическую операцию. Питер подчеркнул, что все сделали «на совесть».

Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть… Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден. Естественно, из него накровило в живот, — сказал хирург.

Он отметил, что потерять четыре литра крови внутри брюшной полости — «это много». После операции бойца доставили в Москву. При этом столичные медики поразились сложности работы, которую выполнили врачи группировки в зоне СВО.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который подорвался на мине, прооперировали и перевели в реанимацию. По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние журналиста.

СВО
операции
хирурги
врачи
медики
военные
солдаты
ранения
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
