Медики группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России спали жизнь военнослужащего, потерявшего четыре литра крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача группировки с позывным Питер. По его словам, бойцу успешно провели уникальную хирургическую операцию. Питер подчеркнул, что все сделали «на совесть».

Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть… Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден. Естественно, из него накровило в живот, — сказал хирург.

Он отметил, что потерять четыре литра крови внутри брюшной полости — «это много». После операции бойца доставили в Москву. При этом столичные медики поразились сложности работы, которую выполнили врачи группировки в зоне СВО.

