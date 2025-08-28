Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК Хинштейн: раненного миной оператора ВГТРК прооперировали и перевели в реанимацию

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который подорвался на мине в одном из населенных пунктов приграничья Курской области, прооперировали и перевели в реанимацию, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние журналиста.

Пострадавший в приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов прооперирован и переведен в реанимацию. Наши врачи стабилизировали его состояние, — написал Хинштейн.

Глава региона пояснил, что у Солдатова серьезно повреждена нога. Через некоторое время ему проведут второй этап «реконструирующей операции». Сейчас оператор под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф.

Ранее корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд сообщал, что состояние Солдатова оценивается как тяжелое, но до операции он находился в сознании. По его словам, репортер потерял небольшое количество крови, так как ему вовремя оказали первую помощь.

О ранении Солдатова изначально сообщил Хинштейн. По его словам, первую помощь оператору оказали российские военные. После этого его доставили в Курскую областную больницу.