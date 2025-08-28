День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:54

Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК

Получивший тяжелое ранение оператор ВГТРК находился в сознании до операции

Состояние оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который подорвался на мине в приграничье Курской области, оценивалось как тяжелое, но до операции репортер находился в сознании, сообщил корреспондент телерадиокомпании Станислав Бернвальд в эфире канала «Россия 24». По его словам, репортер потерял небольшое количество крови, так как ему вовремя оказали первую помощь.

Сколько продлится операция — неизвестно, состояние Сережи было тяжелое, но он в сознании. Кровопотеря была минимальная, потому что своевременно была оказана ему медицинская помощь и обезболивание, — отметил Бернвальд.

О ранении Солдатова изначально сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, первую помощь оператору оказали российские военные. После этого его доставили в Курскую областную больницу.

Ранее в Курской области саперы полностью разминировали 59 населенных пунктов. Пресс-служба регионального правительства уточнила, что настоящее время работы по обнаружению боеприпасов продолжаются еще в 19 населенных пунктах. В администрации области отметили, что за прошедшую неделю в регионе выявлено 13 149 взрывоопасных предметов. В целом саперы разминировали 81 833 га территории.

Россия
Курская область
журналисты
ранения
мины
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.