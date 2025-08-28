Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК

Состояние оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который подорвался на мине в приграничье Курской области, оценивалось как тяжелое, но до операции репортер находился в сознании, сообщил корреспондент телерадиокомпании Станислав Бернвальд в эфире канала «Россия 24». По его словам, репортер потерял небольшое количество крови, так как ему вовремя оказали первую помощь.

Сколько продлится операция — неизвестно, состояние Сережи было тяжелое, но он в сознании. Кровопотеря была минимальная, потому что своевременно была оказана ему медицинская помощь и обезболивание, — отметил Бернвальд.

О ранении Солдатова изначально сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, первую помощь оператору оказали российские военные. После этого его доставили в Курскую областную больницу.

Ранее в Курской области саперы полностью разминировали 59 населенных пунктов. Пресс-служба регионального правительства уточнила, что настоящее время работы по обнаружению боеприпасов продолжаются еще в 19 населенных пунктах. В администрации области отметили, что за прошедшую неделю в регионе выявлено 13 149 взрывоопасных предметов. В целом саперы разминировали 81 833 га территории.