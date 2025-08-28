Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы Хинштейн: оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в Курской области

Оператор ВГТРК подорвался на мине в ходе работы в курском приграничье, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, журналист жив, но получил ранения, российские военные оказали ему первую помощь.

Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — уточнил врио главы региона.

Хинштейн также сообщил еще об одном пострадавшем в селе Скородном Большесолдатскоого района. В результате прилета вражеского БПЛА по стационарному посту МВД ранение получил 26-летний полицейский. Его также доставили в Курскую областную больницу со слепыми осколочными ранениями.

Врио губернатора призвал жителей региона быть крайне осторожными, напомнив, что нет ничего дороже человеческой жизни. Он добавил, что в приграничных районах все еще небезопасно.

