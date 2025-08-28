День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:22

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы

Хинштейн: оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в Курской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оператор ВГТРК подорвался на мине в ходе работы в курском приграничье, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, журналист жив, но получил ранения, российские военные оказали ему первую помощь.

Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — уточнил врио главы региона.

Хинштейн также сообщил еще об одном пострадавшем в селе Скородном Большесолдатскоого района. В результате прилета вражеского БПЛА по стационарному посту МВД ранение получил 26-летний полицейский. Его также доставили в Курскую областную больницу со слепыми осколочными ранениями.

Врио губернатора призвал жителей региона быть крайне осторожными, напомнив, что нет ничего дороже человеческой жизни. Он добавил, что в приграничных районах все еще небезопасно.

Ранее возвращенные с Украины куряне рассказали, как их плохо кормили, а также внушали, что в России они никому не нужны. Хинштейн подчеркнул, что россияне не поддались на провокации и верили, что их спасут.

Курская область
Александр Хинштейн
операторы
мины
