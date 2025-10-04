Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 21:03

Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле ВСУ семилетней Марины Евсюковой передали ее портрет, написанный итальянским художником Йоритом Агочем, сообщает ТАСС. Картина была создана после того, как художник увидел фотографию девочки и был глубоко тронут ее судьбой.

Портрет был выполнен художником из Италии, который увидел фотографию погибшей девочки, трагедия которой его очень впечатлила. Благодаря нашим друзьям из Италии портрет был передан к нам в ЛНР, — рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

В ходе мероприятия, где передали картину, также показали видеосообщение от художника. Агоч заявил, что написал портрет, чтобы о девочке не забыли, и выразил поддержку семьям Донбасса, потерявшим детей и близких. Мама Марины Наталья Евсюкова поблагодарила художника за внимание и память о дочери, отметив, что для семьи это стало трогательным и неожиданным событием.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщила, что с начала 2025 года в результате ударов ВСУ погибли 35 мирных жителей, включая троих детей, а 232 человека получили ранения. При этом она заявила, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку многие прифронтовые районы остаются недоступными для проверки из-за непрекращающихся обстрелов.

