Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 15:15

Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме

Беременная россиянка пожаловалась на антисанитарию в петербургском роддоме

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Беременная жительница Петербурга Диана пожаловалась на антисанитарию в одном из роддомов Санкт-Петербурга, где ее обследовали на седьмом месяце беременности, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Женщина отметила наличие плесени, грязи и пятен крови на шторах, а также холод и плохую уборку.

Как рассказала Диана, сначала ее положили в палату, где сразу ударил тухлый запах. Утром у нее запершило в горле и появилась хрипотца. Затем ее перевели в другую палату, но условия там были не лучше: на подоконниках и стенах — плесень, уборка проводилась редко, а в помещении оказалось холодно.

По словам женщины, обследование завершено, и сейчас она уже вернулась домой. Теперь Диана намерена направить жалобу в Минздрав и Роспотребнадзор. При этом пострадавшая поблагодарила медперсонал за профессионализм.

В свою очередь в комитете здравоохранения Петербурга уточнили, что роддом постепенно ремонтируется. По их данным, проблемы могут касаться конкретного отделения, а не всего учреждения.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как россияне могут привлечь к ответственности соседей, систематически нарушающих санитарные нормы. По словам эксперта, собственников жилья могут лишить его через суд, если нарушения многократно зафиксированы и угрожают здоровью окружающих. Нанимателей муниципального жилья выселяют по упрощенной процедуре. Для процедуры нужны фото- и видеоматериалы, акты проверок и коллективные жалобы в управляющую компанию, Роспотребнадзор и полицию.

беременные
Санкт-Петербург
антисанитария
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русский язык возвращается в киевские школы
Мерц теряет поддержку своих соотечественников
Три женщины планировали устроить теракт в европейском городе
Критика Брухуновой, сын, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Жителя Набережных Челнов обвинили в переводе средств террористам
Российский депутат сгенерировал с помощью ИИ видео митинга против мэра
Стало известно, как немецкие дети выживают благодаря социальным пособиям
Два школьника провалили миссию с поджогом ж/д и поехали в СИЗО
Замглавы МО России встретился с министром обороны КНДР
Первый российский поезд прибыл в Иран по новому маршруту
Анна Асти может закончить карьеру из-за деревни
Продюсер раскрыл, с какими звездами Icegergert сравнялся по гонорару
Пожарному и сотруднику завода обожгло лица алюминиевой стружкой
В ХАМАС призвали весь мир арестовать Нетаньяху
Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области
В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию
Военные водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем
В Химках юноша поджег полицейский автомобиль
Вдова Добрынина раскрыла, чего боялся Николаев
Песни российских исполнителей вернулись в популярный стриминговый сервис
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.