Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме

Беременная жительница Петербурга Диана пожаловалась на антисанитарию в одном из роддомов Санкт-Петербурга, где ее обследовали на седьмом месяце беременности, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Женщина отметила наличие плесени, грязи и пятен крови на шторах, а также холод и плохую уборку.

Как рассказала Диана, сначала ее положили в палату, где сразу ударил тухлый запах. Утром у нее запершило в горле и появилась хрипотца. Затем ее перевели в другую палату, но условия там были не лучше: на подоконниках и стенах — плесень, уборка проводилась редко, а в помещении оказалось холодно.

По словам женщины, обследование завершено, и сейчас она уже вернулась домой. Теперь Диана намерена направить жалобу в Минздрав и Роспотребнадзор. При этом пострадавшая поблагодарила медперсонал за профессионализм.

В свою очередь в комитете здравоохранения Петербурга уточнили, что роддом постепенно ремонтируется. По их данным, проблемы могут касаться конкретного отделения, а не всего учреждения.

