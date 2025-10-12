Россиянам рассказали, как выселить соседа за антисанитарию в квартире Бондарь: собственника можно выселить из квартиры за грязь

Россияне вправе привлечь к ответственности жильцов, нарушающих санитарные нормы, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что суд может лишить права на квартиру, если собственник систематически нарушает санитарные нормы, создает угрозу здоровью окружающих, разводит паразитов и доводит квартиру до катастрофического состояния.

Дело обстоит проще, если речь о муниципальной квартире по договору социального найма. Статья 91 ЖК РФ позволяет выселить нанимателя, который бесхозяйственно относится к жилью и игнорирует предупреждения от управляющей компании и местных властей. С собственником ситуация сложнее — требуются серьезные доказательства и многократные фиксации нарушений, — пояснил собеседник.

За нарушение санитарных норм по статье 6.4 КоАП РФ предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Для более серьезных мер требуются доказательства: жалобы соседей, фото- и видеоматериалы, акт обследования от управляющей компании или жилищной инспекции, обращения в Роспотребнадзор и полицию.

Федеральный закон № 498 запрещает содержать питомцев с нарушением санитарных норм. В частности, статьи 13 и 16 предписывают, что нельзя превращать квартиру в приют для бездомных животных. Количество кошек законом не ограничено, но если их содержание приводит к появлению насекомых, неприятному запаху и страданиям животных, это является нарушением.

Соседям необходимо действовать планомерно. Сначала собрать максимум доказательств — фотографии, видео, письменные жалобы от всех пострадавших жильцов. Затем направить коллективное обращение в управляющую компанию, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и полицию. Задача — добиться официального акта обследования квартиры и предписания об устранении нарушений. Если предписания игнорируются, останется судебный путь, — рассказал он.

Ранее Дмитрий Бондарь заявил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы на ЖКУ вырастут в 2026 году в среднем по стране на 9,8%. При этом в отдельных регионах эта цифра может сильно отличаться.