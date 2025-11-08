Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 15:18

На Украине полностью закрыли границу

На Украине приостановили работу всех КПП на границе из-за технического сбоя

Украинский военнослужащий пограничного отряда Украинский военнослужащий пограничного отряда Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале сообщила, что приостановила пропускные операции на границе. По словам сотрудников, причиной стал масштабный сбой в работе базы данных, поэтому оформление граждан и автомобилей на въезд и выезд временно не осуществляется.

Временно остановлены пропускные операции на госгранице. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни, — подчеркнули в пресс-службе таможни.

Отмечается, что коллапс произошел на фоне серьезных проблем с инфраструктурой по всей стране. Утром 8 ноября сообщалось о последствиях ночного удара по объектам украинской инфраструктуры, в частности о перебоях с электроэнергией и остановке электротранспорта в ряде городов.

Ранее военнослужащие ВС России нанесли удар ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки по российским гражданским объектам. Как уточнили в Минобороны РФ, также применялись беспилотники.

До этого стало известно, что в Харькове из-за дефицита электроэнергии перестало работать метро. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, подземка функционирует только в режиме укрытия. В некоторых районах также наблюдаются перебои с водой, добавил он.

Украина
таможня
сбои
госграница
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц теряет поддержку своих соотечественников
Три женщины планировали устроить теракт в европейском городе
Критика Брухуновой, сын, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Жителя Набережных Челнов обвинили в переводе средств террористам
Российский депутат сгенерировал с помощью ИИ видео митинга против мэра
Стало известно, как немецкие дети выживают благодаря социальным пособиям
Два школьника провалили миссию с поджогом ж/д и поехали в СИЗО
Замглавы МО России встретился с министром обороны КНДР
Первый российский поезд прибыл в Иран по новому маршруту
Анна Асти может закончить карьеру из-за деревни
Продюсер раскрыл, с какими звездами Icegergert сравнялся по гонорару
Пожарному и сотруднику завода обожгло лица алюминиевой стружкой
В ХАМАС призвали весь мир арестовать Нетаньяху
Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области
В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию
Военные водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем
В Химках юноша поджег полицейский автомобиль
Вдова Добрынина раскрыла, чего боялся Николаев
Песни российских исполнителей вернулись в популярный стриминговый сервис
После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.