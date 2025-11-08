На Украине полностью закрыли границу На Украине приостановили работу всех КПП на границе из-за технического сбоя

Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале сообщила, что приостановила пропускные операции на границе. По словам сотрудников, причиной стал масштабный сбой в работе базы данных, поэтому оформление граждан и автомобилей на въезд и выезд временно не осуществляется.

Временно остановлены пропускные операции на госгранице. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни, — подчеркнули в пресс-службе таможни.

Отмечается, что коллапс произошел на фоне серьезных проблем с инфраструктурой по всей стране. Утром 8 ноября сообщалось о последствиях ночного удара по объектам украинской инфраструктуры, в частности о перебоях с электроэнергией и остановке электротранспорта в ряде городов.

Ранее военнослужащие ВС России нанесли удар ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки по российским гражданским объектам. Как уточнили в Минобороны РФ, также применялись беспилотники.

До этого стало известно, что в Харькове из-за дефицита электроэнергии перестало работать метро. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, подземка функционирует только в режиме укрытия. В некоторых районах также наблюдаются перебои с водой, добавил он.