В Харькове остановилось метро

Работа метро и электротранспорта приостановили в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его словам, причиной стал дефицит электроэнергии.

Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами, — отметил Терехов.

Из-за нехватки электричества в некоторых районах уже перебои с водой, а в других они могут начаться позже. Коммунальщики стараются как можно быстрее восстанавливать подачу, как только появляется возможность, подчеркнул мэр.

Ранним утром 8 ноября в нескольких крупных городах на Украине были зафиксированы мощные взрывы. В СМИ сообщали, что о взрывах рассказали жители Киева и пригорода Харькова.

В Одесской области днем 5 ноября прогремели взрывы. На фоне, по данным местных жителей, звучала воздушная тревога. Также сигнал тревоги был в Черниговской, Харьковской и Сумской областях страны.

Между тем стало известно, что российские военные установили полный контроль над улицей Леси Украинки в западной части Купянска. ВС РФ удалось ликвидировать 10 бойцов противника, пытавшихся удержать свои позиции в этом районе Харьковской области.