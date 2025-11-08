Взрывы прогремели в двух городах Украины В Киеве и Харькове слышали взрывы

В нескольких крупных городах на Украине были зафиксированы мощные взрывы, передает издание «Общественное». Отмечается, что инцидент произошел одновременно в Киеве и пригороде Харькова.

Жители Киева услышали взрывы, — сказано в сообщении.

Ранее днем, 5 ноября, в Одесской области также прогремели взрывы. На фоне, по данным источника, звучала воздушная тревога. Также сигнал тревоги был в Черниговской, Харьковской и Сумской областях страны. Другие подробности пока не известны.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовской областью прозвучало около 10 взрывов. По предварительным данным канала, это была попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, силы ПВО Минобороны России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано.