Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 04:10

Взрывы прогремели в двух городах Украины

В Киеве и Харькове слышали взрывы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В нескольких крупных городах на Украине были зафиксированы мощные взрывы, передает издание «Общественное». Отмечается, что инцидент произошел одновременно в Киеве и пригороде Харькова.

Жители Киева услышали взрывы, — сказано в сообщении.

Ранее днем, 5 ноября, в Одесской области также прогремели взрывы. На фоне, по данным источника, звучала воздушная тревога. Также сигнал тревоги был в Черниговской, Харьковской и Сумской областях страны. Другие подробности пока не известны.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовской областью прозвучало около 10 взрывов. По предварительным данным канала, это была попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, силы ПВО Минобороны России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано.

взрывы
Киев
Харьков
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кабмин прокомментировал отключение России от мирового интернета
Соболенко пробилась в финал итогового турнира WTA
Одна страна планирует закупить американский СПГ на $600 млн
При атаке ВСУ на Саратов пострадал человек
Взрывы прогремели в двух городах Украины
Полная готовность: куда сбежит Зеленский после краха режима, что дальше
Паром из Трабзона проверяют в порту Сочи уже восемь часов
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
В НАТО сделали признание о стратегическом поражении Запада
Пентагон пообещал победу США в возможной войне
В России заявили о недооцененной опасности ХОБЛ для женщин
История с водителем Джоли вызвала негодование украинцев
Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России
Названа страна, через которую НАТО перебросит 800 тысяч солдат к границе РФ
Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу
Британские военные пострадали после испытаний бронемашин
Песков сделал заявление по поводу даты прямой линии с Путиным
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
Командиры стали отказывать раненым бойцам ВСУ в эвакуации
Музыкантов Limp Bizkit могут не пустить в Эстонию из-за слов о России
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.