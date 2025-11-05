В Одесской области произошло несколько взрывов

Днем 5 ноября в Одесской области прогремели взрывы, передает украинский «24 канал» в своем Telegram-канале. На фоне, по его данным, звучала воздушная тревога. Также сигнал тревоги был в Черниговской, Харьковской и Сумской областях страны. Другие подробности пока не известны.

Тем временем появилась информация, что американская актриса Анджелина Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. На опубликованных кадрах знаменитость запечатлена в бронежилете с украинским флагом во время посещения детского центра. Вероятнее всего, визит состоялся в рамках программы благотворительной помощи.

Ранее заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский сообщил, что Украина переживает один из самых трудных отопительных сезонов и жителям страны следует быть готовыми к экстремальным ситуациям. По его словам, примерно 60% газовых сетей по всей стране оказались повреждены.

Накануне стало известно, что энергетический объект и предприятия теплоснабжения в Харьковской области оказались повреждены в результате взрывов. Инцидент произошел на территории Роганской общины.