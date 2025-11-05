Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:05

В Одесской области произошло несколько взрывов

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Днем 5 ноября в Одесской области прогремели взрывы, передает украинский «24 канал» в своем Telegram-канале. На фоне, по его данным, звучала воздушная тревога. Также сигнал тревоги был в Черниговской, Харьковской и Сумской областях страны. Другие подробности пока не известны.

Тем временем появилась информация, что американская актриса Анджелина Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. На опубликованных кадрах знаменитость запечатлена в бронежилете с украинским флагом во время посещения детского центра. Вероятнее всего, визит состоялся в рамках программы благотворительной помощи.

Ранее заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский сообщил, что Украина переживает один из самых трудных отопительных сезонов и жителям страны следует быть готовыми к экстремальным ситуациям. По его словам, примерно 60% газовых сетей по всей стране оказались повреждены.

Накануне стало известно, что энергетический объект и предприятия теплоснабжения в Харьковской области оказались повреждены в результате взрывов. Инцидент произошел на территории Роганской общины.

Украина
происшествия
взрывы
Одесская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Премьер Молдавии признал зависимость Кишинева от одной российской компании
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.