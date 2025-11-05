Жителей Украины предупредили о «сверхкритических ситуациях» зимой

Украина переживает один из самых трудных отопительных сезонов и жителям страны следует быть готовыми к экстремальным ситуациям, заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский. По его словам, примерно 60% газовых сетей по всей стране оказались повреждены, передает The Telegraph.

Сейчас уже можно говорить, что этот отопительный сезон для Украины является самым тяжелым. Вообще-то я считаю, что всегда нужно быть готовым к сверхкритическим ситуациям, — прокомментировал Семинский.

В нескольких областях Украины и в Киеве 10 октября начались массовые и длительные отключения электроэнергии. Власти страны сообщили о повреждениях в энергетической и коммунальной инфраструктурах.

Ранее сообщалось, что на Украине около 60% добывающих мощностей выведено из строя, компрессорные станции работают нестабильно. Некоторые города отложили запуск отопления. Власти пытаются закупить топливо, но бюджетные ограничения затрудняют ситуацию. Мэр Киева Виталий Кличко назвал сезон самым сложным за годы конфликта.